Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı açıldı - Son Dakika
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Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı açıldı

26.02.2022 13:34
Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı açıldı

Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ve partililerin katılımıyla açıldı.

Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ve partililerin katılımıyla açıldı.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ilçe başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada akaryakıta dün akşam Türkiye tarihinin en büyük zamanının geldiğini söyledi.

İktidarın halka sürekli tozpembe hayal gösterdiğini ifade eden Cemal Enginyurt, şunları kaydetti:

"Mazotun son altı aydır 6 liradan 17 liraya çıkması, elektriğin yüzde 127 görünür zam. Aslında her ay faturalarda değişikliği yaşıyorduk. Biliyorsunuz, dün açıklanan Avrupa rakamlarıyla, Türkiye olarak Avrupa'da birinci olduk zamlarla. Akaryakıt zamları Beypazarı genelinde ve Türkiye genelinde çiftçimizi vurdu."

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Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı açıldı - Son Dakika


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