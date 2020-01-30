Demokrat Parti'den DSP'ye taziye ziyareti - Son Dakika
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Demokrat Parti'den DSP'ye taziye ziyareti

6 saat önce

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a taziye ziyaretinde bulundu.

Demokrat Parti'den DSP'ye taziye ziyareti, System.String[]

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a taziye ziyaretinde bulundu.

Aksakal, DSP Genel Merkezi'nde ağırladığı Uysal'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Rahşan Ecevit'in eylül ayında rahatsızlandığını, o dönemde kardeşi Asude Aral'ın kendisiyle ilgilendiğini anlatan Aksakal, aralık ayında bir kez daha rahatsızlandığını ifade etti. Aksakal, Rahşan Ecevit'in Türk siyasi tarihinde önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Rahşan Ecevit, 17 Ocak akşamı hayatını kaybetmiş, 19 Ocak'ta eşi Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrine defnedilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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