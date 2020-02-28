Demokrat Parti'den

Demokrat Parti (DP) Başkanlık Divanınca, İdlib'deki Türk askerine gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yayımlanan bildiride "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, bölgedeki varlığının gerekçeleri ortadan kalkıncaya kadar harekatına devam etmesi konusunda desteğimiz tamdır." ifadesi kullanıldı.

DP'den yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki 33 askerin şehit olduğu menfur saldırı sonrasında Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Başkanlık Divanı üyesi kurmaylarıyla durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Başkanlık Divanı toplantısı sonrasında yayımlandığı belirtilen bildiride şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, bölgedeki varlığının gerekçeleri ortadan kalkıncaya kadar harekatına devam etmesi konusunda desteğimiz tamdır. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, dahası milletimizin barış ve huzuruna karşı yapılmış bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve sorumlularına gereken cevabın verilmesi konusunda devletimizin siyasi akıl, öngörü, imkan ve kudret kapasitesiyle uygun olarak alacağı kararlara Demokrat Parti olarak destek vermeye hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz."