Cemal Enginyurt, Sedat Peker'in İddialarında Adı Geçenler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: "Peker'in İfşa Ettiği Suça Karışmış Kim Varsa... - Son Dakika
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Cemal Enginyurt, Sedat Peker'in İddialarında Adı Geçenler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: "Peker'in İfşa Ettiği Suça Karışmış Kim Varsa...

20.09.2022 23:37

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “Sedat Peker’in ifşa ettiği suça karışmış kim varsa araştırılmalı, suçluysa cezasını çekmelidir. Suça karışmışlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bekir Bozdağ ve savcıları göreve davet ediyorum. Adil, demokratik, güzel bir Türkiye için mücadeleye devam” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, " Sedat Peker'in ifşa ettiği suça karışmış kim varsa araştırılmalı, suçluysa cezasını çekmelidir. Suça karışmışlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bekir Bozdağ ve savcıları göreve davet ediyorum. Adil, demokratik, güzel bir Türkiye için mücadeleye devam" dedi.

Cemal Enginyurt, bugün sosyal medya hesabında görüntülü bir açıklama yaptı. Enginyurt, "Sedat Peker'in ifşa ettiği suça karışmış kim varsa araştırılmalı, suçluysa cezasını çekmelidir. Suça karışmışlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bekir Bozdağ ve savcıları göreve davet ediyorum. Adil, demokratik, güzel bir Türkiye için mücadeleye devam" mesajıyla yayınladığı videoda şunları söyledi:

"MEMKEKETTE HAK VE HUKUKU AYAKLAR ALTINA ALDINIZ"

"Adaleti yok ettiniz. Hukuku katlettiniz. Kendi lehinize yasalar çıkarttınız, size karşı çıkanları hapse attınız. Zulüm düzeni kurdunuz. Zalim oldunuz. Memlekette hak ve hukuku ayaklar altına aldınız. Sedat Peker, bir yılı aşkındır iddialarda bulunuyor. Hepsi doğru çıkıyor, hepsinde de haklı çıkıyor. Ama buna rağmen siz ne yapıyorsunuz; duymamazlıktan geliyor, iddiaları ortaya atanlara saldırıyor, onları suçlu ilan etmeye çalışıyorsunuz.

"SEDAT PEKER'İN İFŞALARI İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Bugün, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na Ünsal Ban, Zehra Taşkesenlioğlu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Serkan Taranoğlu, Korkmaz Karaca; SPK iddiaları başta olmak üzere Sedat Peker'in ifşaları ile ilgili suç duyurusunda bulundum. Olmayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sizden olmayanları hemen tutukluyor, istediğiniz şekilde hapis yatırıp kendinize uygun adalet uyguluyorsunuz. Bu düzen değişecek. Biz kayda geçirdik, inşallah hesabını da biz soracağız."

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Kaynak: ANKA

Cemal Enginyurt, Bekir Bozdağ, Sedat Peker, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemal Enginyurt, Sedat Peker'in İddialarında Adı Geçenler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu: 'Peker'in İfşa Ettiği Suça Karışmış Kim Varsa... - Son Dakika

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