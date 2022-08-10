Gültekin Uysal'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda KKTC'den Temsilci Olmamasına Tepki: "Sormazlar Mı; Sen Tanımıyorken Kim Tanısın" - Son Dakika
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Gültekin Uysal'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda KKTC'den Temsilci Olmamasına Tepki: "Sormazlar Mı; Sen Tanımıyorken Kim Tanısın"

10.08.2022 00:17
Gültekin Uysal'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda KKTC'den Temsilci Olmamasına Tepki: "Sormazlar Mı; Sen Tanımıyorken Kim Tanısın"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün başlayan 5. İslami Dayanışma Oyunları’na ilişkin, “Neticede bugün en temelde ‘tanınma’ sorunu yaşayan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ev sahibi olduğumuz ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olduğu bir birliğin organizasyonunda temsil edilmiyor. Sormazlar mı; sen tanımıyorken kim tanısın” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün başlayan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ilişkin, "Neticede bugün en temelde 'tanınma' sorunu yaşayan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ev sahibi olduğumuz ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olduğu bir birliğin organizasyonunda temsil edilmiyor. Sormazlar mı; sen tanımıyorken kim tanısın" dedi.

Gültekin Uysal, bugün Konya'da açılışı yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları Organizasyonu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) temsilci olmamasını eleştirdi. Gültekin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.

"Ağustos 1991'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nda 'gözlemci üye' statüsü kazanan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, teşkilata üye ülkelerin dahil olduğu, bizim ev sahipliği yaptığımız ve 1980'de İzmir'de temsil edildiği İslami Dayanışma Oyunları'nda bugün tek bir sporcu ile temsil edilmiyor.

AKP iktidarı, devletimiz ve milletimiz nazarında 'milli mesele' olarak görülen bir varlık, hak ve adalet sorununu, 'Kıbrıs Sorunu'nu yine bir iç politik malzeme olarak değerlendiriyor. İktidara geldiği gün 'toprak vermeyi dahi düşünebiliriz' diyen AKP, 2003-2004'te olduğuna benzer şekilde Kıbrıs Türklüğünün hak ve varlık mücadelesini bir taraftan AB ile ilişkilerine bir taraftan da Türkiye kamuoyunda başlattığı sözde 'yerli milli' politikaya araç ediyor.

Bugün başta Kapalımaraş'ın açılması meselesi olmak üzere Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili her sorunu 'yerli ve milli' söylemlere malzeme ediyor. Neticede bugün en temelde 'tanınma' sorunu yaşayan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ev sahibi olduğumuz ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olduğu bir birliğin organizasyonunda temsil edilmiyor. Sormazlar mı; sen tanımıyorken kim tanısın?"

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Kaynak: ANKA

Gültekin Uysal, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gültekin Uysal'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda KKTC'den Temsilci Olmamasına Tepki: 'Sormazlar Mı; Sen Tanımıyorken Kim Tanısın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gültekin Uysal'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda KKTC'den Temsilci Olmamasına Tepki: "Sormazlar Mı; Sen Tanımıyorken Kim Tanısın" - Son Dakika
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