Uysal, kentteki düğününe katıldığı çifti tebrik ederek, "Düğünlerimiz örf ve adetlerimizin yaşatıldığı, insanların bir araya geldiği sosyal alanlardır. Evlenen kardeşimize ve eşine mutluluklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika

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