Gültekin Uysal'dan 'Kpss Soruları' Tepkisi: "Paramızı Çaldınız, Soruları Çaldınız, 20 Yıllık Zamanımızı Çaldınız" - Son Dakika
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Gültekin Uysal'dan 'Kpss Soruları' Tepkisi: "Paramızı Çaldınız, Soruları Çaldınız, 20 Yıllık Zamanımızı Çaldınız"

02.08.2022 18:08
Gültekin Uysal'dan 'Kpss Soruları' Tepkisi: "Paramızı Çaldınız, Soruları Çaldınız, 20 Yıllık Zamanımızı Çaldınız"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Paramızı çaldınız, soruları çaldınız, 20 yıllık zamanımızı çaldınız, gençlerin umudunu çaldınız! Velhasılı, her şeyimizi çaldınız” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Paramızı çaldınız, soruları çaldınız, 20 yıllık zamanımızı çaldınız, gençlerin umudunu çaldınız! Velhasılı, her şeyimizi çaldınız" dedi.

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 2022 KPSS sorularından bazılarının bir yayınevi tarafından daha önce yayınlandığı iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uysal'ın paylaşımı şöyle:

"Paramızı çaldınız, soruları çaldınız, 20 yıllık zamanımızı çaldınız, gençlerin umudunu çaldınız! Velhasılı, her şeyimizi çaldınız."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Demokrat Parti, Gültekin Uysal, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gültekin Uysal'dan 'Kpss Soruları' Tepkisi: 'Paramızı Çaldınız, Soruları Çaldınız, 20 Yıllık Zamanımızı Çaldınız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gültekin Uysal'dan 'Kpss Soruları' Tepkisi: "Paramızı Çaldınız, Soruları Çaldınız, 20 Yıllık Zamanımızı Çaldınız" - Son Dakika
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