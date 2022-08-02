DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 2022 KPSS sorularından bazılarının bir yayınevi tarafından daha önce yayınlandığı iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uysal'ın paylaşımı şöyle:

Gökçe Gökçen: 'Kpss Sorularını İnceledim. Kimse Buna Tesadüf Diyemez. Buna Tesadüf Diyecekler, Geçmişte Tesadüf Demiş Olanları İyi Hatırlasın'

Kaynak: ANKA

Demokrat Parti, Gültekin Uysal, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gültekin Uysal'dan 'Kpss Soruları' Tepkisi: 'Paramızı Çaldınız, Soruları Çaldınız, 20 Yıllık Zamanımızı Çaldınız' - Son Dakika

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