Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ile Bir Araya Geldi

11.08.2022 01:15
Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ile Bir Araya Geldi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin genel merkezinde; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin genel merkezinde; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti  Genel Merkezi'nde; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bugün bir araya geldi.

Karamollaoğlu; altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos'ta yapılacağı zirve öncesinde bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde, dün ise Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etmişti.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Bir Araya Geldi Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Bir Araya Geldi Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Demokrat Parti, Gültekin Uysal, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:19 Araç sahiplerine kötü haber! Dün 1 lira ucuzlayan motorine bugün 82 kuruş zam geldi
00:04 Eintracht Frankfurt'u deviren Real Madrid, UEFA Süper Kupa'yı beşinci kez müzesine götürdü
23:50 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na YSK yanıtı: Çok sorunlu bir ifade
23:27 Diyarbakır'da 20 yıllık 'kız kaçırma' kavgası! Çok sayıda kişi bıçaklandı
23:21 İstanbul için uyarılar peş peşe geldi! Sabah saatlerinde başlayacak sağanak 5 ilçede çok etkili olacak
23:12 Kovanlardaki acı balı yiyen ayı kendinden geçti! Görüntüler gülümsetti
21:28 Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi
21:27 İtfaiye erinin temizlediği silah ateşlendi! Kurşunun isabet ettiği eşi can verdi
21:20 Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor
21:19 İçişleri Bakanlığı'nın 'Kılıçdaroğlu' açıklamasına tepki gösteren CHP'li Engin Özkoç, Bakan Süleyman Soylu'yu hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 01:16:03. #1.11#
SON DAKİKA: Karamollaoğlu, Gültekin Uysal ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement