Koruması gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Koruması gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı

07.08.2022 12:57

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon kanalında çıkan tartışma istenmeyen olaylara dönüştü. Enginyurt, Latif Şimşek'e saldırımaya çalışırken, koruması olduğu iddia edilen şüpheli Şimşek'i darbetti. Gazetecinin şikayeti üzerine olay hakkında soruşturma başlatıldı. Enginyurt'un yanındaki koruması hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca Enginyurt'un dosyasının Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu.

İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

KORUMA HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat verdi.

ENGİNYURT'UN DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Öte yandan Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.

YORUMLAR
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Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı programda gazetecinin üzerine yürüdü Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı programda gazetecinin üzerine yürüdü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Koruması gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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