Çıkan tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin, Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Milletvekili, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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