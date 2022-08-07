Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

07.08.2022 21:41
Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu Şimşek'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında televizyon kanalında çıkan tartışma sonucu Şimşek'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Çıkan tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin, Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah T. gözaltına alındı.

Şüpheli Emrah T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Milletvekili, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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