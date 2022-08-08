Gazeteci Latif Şimşek'i Darp Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazeteci Latif Şimşek'i Darp Eden Şüpheli Tutuklandı

08.08.2022 03:38
Gazeteci Latif Şimşek'i Darp Eden Şüpheli Tutuklandı

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek’in bir televizyon programındaki tartışmalarının ardından Enginyurt ile birlikte geldiği ve Latif Şimşek’i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek'in bir televizyon programındaki tartışmalarının ardından Enginyurt ile birlikte geldiği ve Latif Şimşek'i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalında canlı yayında DP Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktı. Yayının ardından Cemal Enginyurt ile birlikte geldiği iddia edilen bir şüphelinin Latif Şimşek'i darp ettiği ileri sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şimşek'in şikayeti üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatmış ve gözaltı kararı verilmişti.

Adliyeye götürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

YORUMLAR
500
Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci döven koruması cezaevine gönderildi Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci döven koruması cezaevine gönderildi Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Kaynak: ANKA

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Milletvekili, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Latif Şimşek'i Darp Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:21 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını açıkladı: Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti
00:07 İsrail ve Filistin arasında ateşkes kararı! Anlaşmadaki bir madde dikkat çekti
00:04 Bakan Murat Kurum'un İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olacağı öne sürüldü
23:48 Eve geç gelme tartışması kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk, babasını feci şekilde öldürdü
23:46 Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray üç puana Gomis'in son dakika golüyle ulaştı
23:36 Plajda şortunu indirdi! Linçten yüzerek kaçmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:47 Kulisleri hareketlendiren iddia! Muhalefet, HDP'yi dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacak
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 03:38:38. #1.11#
SON DAKİKA: Gazeteci Latif Şimşek'i Darp Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement