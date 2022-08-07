Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı programda gazetecinin üzerine yürüdü - Son Dakika
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Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı programda gazetecinin üzerine yürüdü

07.08.2022 13:45
Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı programda gazetecinin üzerine yürüdü

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı televizyon programında yaşanan tartışma sonrası gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüdü.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı televizyon programında yaşanan tartışma sonrası gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüdü. Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen bir kişi Şimşek'i darp etti. O anlar kameralara yansırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Yayın sırasında sinirlenen Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek'in üzerine yürüdü. Yaşanan tartışma nedeniyle yayına ara verildi. Tartışma bu sırada da devam ederken, Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen bir kişi Latif Şimşek'i darp etti. O anlar kameralara da yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 06.09.2022 günü saat 22.00 sıralarında TV100 kanalında canlı yayın esnasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında çıkan tartışma neticesinde Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darp etmesi olayı ile ilgili müştekinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Milletvekili, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı programda gazetecinin üzerine yürüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı programda gazetecinin üzerine yürüdü - Son Dakika
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