Üye Girişi
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal - Son Dakika

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

20.02.2022 14:16

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Herkesin eşit hukuka, eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için bir irade koyuyoruz.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Herkesin eşit hukuka, eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için bir irade koyuyoruz." dedi.

Uysal, Antalya'nın Serik ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunup, partisinin üyeleriyle bir araya geldi.

Partisinin ilçe binasında konuşan Uysal, milletin can alıcı ve can yakıcı meselelerini konuşmaya gayret ettiklerini söyledi.

Gençlerin yarınlarından emin olmasını istediklerini dile getiren Uysal, "Türkiye'yi, evlatların geleceğini doğduğu topraklarda arayabildiği bir ülke haline getirelim. Bugün burada en bereketli topraklardayız. Ege'ye de Çukurova'ya da Harran'a da gitsek en fazla çiftçi ve esnafın kaybettiğini görürüz." dedi.

Uysal, farklı gelenekleri ile siyasi iddia ve programları olan altı siyasi partinin demokrasi ve hukuk ortak paydasında bir araya geldiğini kaydetti.

Demokrasi, hukuk ve laikliği ülkenin "milli güvenlik şemsiyesi" olarak gördüklerini vurgulayan Uysal, "Herkesin eşit hukuka, eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için bir irade koyuyoruz. Hangi dine ve mezhebe sahip olursa olsun vatandaşlık temeliyle ay-yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koyan herkes eşittir diyoruz." ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

YORUMLAR
500
DP GENEL BAŞKANI UYSAL, SERİK'TE DP GENEL BAŞKANI UYSAL, SERİK'TE Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Antalya, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
14:46 Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır
14:24 UEFA sıralamasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi!
14:22 Putin'in Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
14:02 Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
13:54 Mbappe, 45 milyon euroluk yeni teklifi reddetti! Cumhurbaşkanı Macron'un çabalarını bile yanıtsız bıraktı
13:45 Ankara'da gecekonduda göcük nedeniyle 1 kişi yaralandı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 15:16:16. #1.12#
SON DAKİKA: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement