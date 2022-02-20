Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal - Son Dakika

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Herkesin eşit hukuka, eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için bir irade koyuyoruz." dedi.

Uysal, Antalya'nın Serik ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunup, partisinin üyeleriyle bir araya geldi.

Partisinin ilçe binasında konuşan Uysal, milletin can alıcı ve can yakıcı meselelerini konuşmaya gayret ettiklerini söyledi.

Gençlerin yarınlarından emin olmasını istediklerini dile getiren Uysal, "Türkiye'yi, evlatların geleceğini doğduğu topraklarda arayabildiği bir ülke haline getirelim. Bugün burada en bereketli topraklardayız. Ege'ye de Çukurova'ya da Harran'a da gitsek en fazla çiftçi ve esnafın kaybettiğini görürüz." dedi.

Uysal, farklı gelenekleri ile siyasi iddia ve programları olan altı siyasi partinin demokrasi ve hukuk ortak paydasında bir araya geldiğini kaydetti.

Demokrasi, hukuk ve laikliği ülkenin "milli güvenlik şemsiyesi" olarak gördüklerini vurgulayan Uysal, "Herkesin eşit hukuka, eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için bir irade koyuyoruz. Hangi dine ve mezhebe sahip olursa olsun vatandaşlık temeliyle ay-yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koyan herkes eşittir diyoruz." ifadelerini kullandı.