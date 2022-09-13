Uysal: "Ermenistan Kuvvetleri'nin Provokasyonu Sonucu Çıkan Çatışmada 50 Azerbaycan Askeri Şehadete Erdi. Azerbaycan Halkına Başsağlığı Diliyorum" - Son Dakika
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Uysal: "Ermenistan Kuvvetleri'nin Provokasyonu Sonucu Çıkan Çatışmada 50 Azerbaycan Askeri Şehadete Erdi. Azerbaycan Halkına Başsağlığı Diliyorum"

13.09.2022 23:44
Uysal: "Ermenistan Kuvvetleri'nin Provokasyonu Sonucu Çıkan Çatışmada 50 Azerbaycan Askeri Şehadete Erdi. Azerbaycan Halkına Başsağlığı Diliyorum"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 50 Azerbaycan askeri şehadete erdi. Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 50 Azerbaycan askeri şehadete erdi. Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

DP Genel Başkanı Uysal, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen 50 Azerbaycan askeri için taziye mesajı yayınladı. Gültekin Uysal'ın mesajı şöyle:

"Can Azerbaycan'ın da bizim de canımız yandı! Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 50 Azerbaycan askeri şehadete erdi. Her birine Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına ve şehitlerin ailelerine başsağlığı diliyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Demokrat Parti, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uysal: 'Ermenistan Kuvvetleri'nin Provokasyonu Sonucu Çıkan Çatışmada 50 Azerbaycan Askeri Şehadete Erdi. Azerbaycan Halkına Başsağlığı Diliyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uysal: "Ermenistan Kuvvetleri'nin Provokasyonu Sonucu Çıkan Çatışmada 50 Azerbaycan Askeri Şehadete Erdi. Azerbaycan Halkına Başsağlığı Diliyorum" - Son Dakika
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