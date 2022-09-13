"Can Azerbaycan'ın da bizim de canımız yandı! Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 50 Azerbaycan askeri şehadete erdi. Her birine Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına ve şehitlerin ailelerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA

Demokrat Parti, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uysal: 'Ermenistan Kuvvetleri'nin Provokasyonu Sonucu Çıkan Çatışmada 50 Azerbaycan Askeri Şehadete Erdi. Azerbaycan Halkına Başsağlığı Diliyorum' - Son Dakika

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