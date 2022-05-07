AFYONKARAHİSAR - Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Uysal, partisinin Sultandağı İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türk demokrasi tarihinin en zor seçim sürecinde olunduğunu söyledi.

Sadece yaptıklarından değil yapamadıklarından da sorumluluk duyan bir siyasi anlayışla Türkiye'yi yarına taşımak için irade ortaya koyduklarını dile getiren Uysal, "İnsanımızın dertlerini biliyoruz. Dün yaptık, bugün daha büyük imkanlarla fazlasını yapabilecek gücümüz ve insan kaynağımız var. Huzur ve refah içinde bir Türkiye hayalimiz var. Tüm arkadaşlarımızla bugün bunun mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Uysal, daha sonra ilçede esnafı ziyaret etti, Üçkuyu köyünde düzenlenen Yörük Kültürünü Yaşatma ve Tanıtım Şenliği'ne katıldı.