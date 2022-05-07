AFYONKARAHİSAR - Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, ziyaretlerde bulundu

07.05.2022 17:24

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Uysal, partisinin Sultandağı İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türk demokrasi tarihinin en zor seçim sürecinde olunduğunu söyledi.

Sadece yaptıklarından değil yapamadıklarından da sorumluluk duyan bir siyasi anlayışla Türkiye'yi yarına taşımak için irade ortaya koyduklarını dile getiren Uysal, "İnsanımızın dertlerini biliyoruz. Dün yaptık, bugün daha büyük imkanlarla fazlasını yapabilecek gücümüz ve insan kaynağımız var. Huzur ve refah içinde bir Türkiye hayalimiz var. Tüm arkadaşlarımızla bugün bunun mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Uysal, daha sonra ilçede esnafı ziyaret etti, Üçkuyu köyünde düzenlenen Yörük Kültürünü Yaşatma ve Tanıtım Şenliği'ne katıldı.

AFYONKARAHİSAR - Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, ziyaretlerde bulundu
AFYONKARAHİSAR - Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, ziyaretlerde bulundu
AFYONKARAHİSAR - Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, ziyaretlerde bulundu
AFYONKARAHİSAR - Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, ziyaretlerde bulundu

YORUMLAR
500
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Eskişehir'de bayramlaşma programına katıldı Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Eskişehir'de bayramlaşma programına katıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:26 Kastamonu'da üçüncü kez sel felaketi yaşayan ilçe diken üstünde, köylüler evlerine giremiyorlar
17:13 Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor!
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
16:50 Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
16:47 Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil
16:28 Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızından yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf: Zorla ilişkiye girdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 17:48:15. #1.13#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement