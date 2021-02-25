Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, HDP'nin demokrasiyi zehirleme hakkı bulunmadığını söyledi - Son Dakika

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, HDP'nin demokrasiyi zehirleme hakkı bulunmadığını söyledi

25.02.2021 22:55
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, HDP'nin demokrasiyi zehirleme hakkı bulunmadığını söyledi, System.String[]

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, HDP'nin imkanlarından yararlandığı demokrasiyi zehirleme hakkı olmadığını kaydetti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, HDP'nin imkanlarından yararlandığı demokrasiyi zehirleme hakkı olmadığını kaydetti.

Uysal, partisinin Kuyucak İlçe Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki herkesin teröre ve iş birlikçilerine karşı çok kesin bir tutum göstermesi gerektiğini belirtti.

Teröre müsamaha gösterilmemesi gerektiğine işaret eden Uysal, "Açık yüreklilikle söylüyoruz. Demokrasinin imkanlarından yararlanıp, demokrasiyi zehirlemeye hiç kimsenin hakkı olmadığı gibi HDP'nin de hakkı yok. Diyarbakır annelerini ziyaret ederken de söyledim. Siyasi partiler sırtını millete dayar. İşte bizim dayandığımız millet, sinesinden çıktığımız milletimizin mensupları buradadır." dedi.

Uysal, HDP ile hiçbir zaman ittifak yapmadıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Terörle, iltisaklı unsurlara karşı hem Doğru Yol Partisi hem Anavatan Partisi gereğini yapmıştır. Bugün de durduğumuz nokta bellidir. 24 Haziran seçimlerinde ittifak içinde olan siyasi partiler bellidir. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'dir. Biz zaman zaman bir araya geliyoruz. Yakın zamanda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizleri ziyaret etti, bizlerin ziyaretleri oldu. Ülkenin çok derin problemleri var, karşı karşıya kaldığı büyük meydan okumalar var. Burada sadece siyasi partilerin kendi alanlarına hapsedilmiş bir irade değil, onu aşan bir şekilde irade birlikteliğine ihtiyaç var."

PKK terör örgütünün işlediği cinayetleri perdeleyebilecek hiçbir gücün olmadığına dikkati çeken Uysal, "Hain terör örgütü bu coğrafyaya, insanlarımıza, etnik kökeni ne olursa olsun öncelikle o bölgede yaşayan insanlarımıza büyük zarar vermiştir. Biz meseleleri bu çerçevede değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, HDP'nin demokrasiyi zehirleme hakkı bulunmadığını söyledi - Son Dakika


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