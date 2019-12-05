Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Muğla'da kongreye katıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Parti olarak sağımızdan solumuzdan yapılan telkinlere hiçbir zaman kulak asmadan, varlık sebebimizin ne olduğunu bilerek, kendi davamızın, milletin davasının peşindeyiz. Ülkenin birliğinin, beraberliğinin peşindeyiz." dedi.

Uysal, partisinin Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonu'nda düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, kongrenin memleketin yarınlarına dair büyük bir heyecan dalgasına dönüşmesini temenni etti.

Demokrat Parti'nin memleket, millet meselesini varlığının merkezine koymuş bir parti olduğunu vurgulayan Uysal, "Parti olarak sağımızdan solumuzdan yapılan telkinlere hiçbir zaman kulak asmadan, varlık sebebimizin ne olduğunu bilerek, kendi davamızın, milletin davasının peşindeyiz. Ülkenin birliğinin, beraberliğinin peşindeyiz." diye konuştu.

İl başkanı İsmet Köse de Demokrat Parti'nin, bir vefa, bereket ve sevda olduğunu dile getirdi.

Bu sevdanın milletten geldiğini söyleyen Köse, " Menderes'ten, Demirel'den, Özal'dan bu yana bu sevda devam etmektedir. Biz onları hep yad ederiz. Bu sevda bitmez." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, başkanlığa İsmet Köse yeniden getirildi. Köse başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda ise Süleyman Yıldız, Atınç Koylu, Neşat Trimoğulları, Tolga Tan Demir, Arife Gönül Serger, Sadıka Üstündağ, Selahattin Birgili, Nevin Özkaya, Turgut Karaca, Murat Panha, İsmail Türedi, Ali Yılancı, Neşe Göksal, Zafer Atilla yer aldı.

Uysal, kongre sonrası Muğlaspor Kulübünü ziyaret ederek, yeşil beyazlı kulübe kalan maçlarında başarılar diledi.