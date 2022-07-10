Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti ile Gelecek Partisi Arasında Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı - Son Dakika
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Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti ile Gelecek Partisi Arasında Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı

10.07.2022 12:06

İYİ Parti ile Gelecek Partisi arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı.

İYİ Parti ile Gelecek Partisi arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı.

İYİ Parti ile Gelecek Partisi arasında, Kurban Bayramının ikinci günü karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu; Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. İYİ Parti heyetini; Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Parti Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Fırat, Politika İzleme Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Hayran, Parti Yönetim Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı Halime Polat, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılarının tamamı, Seçim ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Emrah Kılıç karşıladı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün başkanlığındaki heyeti ise, İYİ Parti Genel Merkezi'nde İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Arslan ve İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Çevre ve Ekoloji Politikaları MYK Başkanı Merve İnan karşıladı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti ile Gelecek Partisi Arasında Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti ile Gelecek Partisi Arasında Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı - Son Dakika
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