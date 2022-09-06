Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Faralyalı'dan Seferihisar ilçesine ziyaret - Son Dakika
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Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Faralyalı'dan Seferihisar ilçesine ziyaret

06.09.2022 21:09
Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Faralyalı'dan Seferihisar ilçesine ziyaret

Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı, Seferihisar ilçesini ziyaret etti.

Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı, Seferihisar ilçesini ziyaret etti.

Faralyalı, ilk olarak partisinin İlçe Başkanı Şadiye Aşçıoğlu ile görüştü.Burada bir konuşma yapan Faralyalı, Seferihisar'ın tarım ilçesi olduğunu belirterek, bu alanda çaba harcayacaklarını aktardı.

Esnaf ve üretici pazarında çiftçilerle bir araya gelen Faralyalı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile makamında görüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Faralyalı'dan Seferihisar ilçesine ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Faralyalı'dan Seferihisar ilçesine ziyaret - Son Dakika
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