Son Dakika Haberleri: Demokrat parti'nin başkan adayı bernie sanders, hastaneye kaldırıldı
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Demokrat parti'nin başkan adayı bernie sanders, hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Bernard 'Bernie' Sanders, göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Demokrat parti'nin başkan adayı bernie sanders, hastaneye kaldırıldı, System.String[]

ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Bernard 'Bernie' Sanders, göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Damar tıkanıklığı tespit edilen Sanders'a 2 adet stent takıldığı belirtildi.

Demokrat Parti Başkan Adayı Senatör Bernie Sanders, göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene sonrasında damar tıkanıklığı tespit edilen Sanders'a 2 adet stent takıldığı ve önümüzdeki günlerde dinlenmesi gerektiği açıklandı. Senatörün toplantılara ve etkinliklere katılımının ikinci bir emre kadar iptal edildiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:23 Kaynak: DHA
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