Demokrat Parti Ödemiş, Kiraz ve Beydağ İçin Adaylarını Tanıttı

Demokrat Parti, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıttı.

Demokrat Parti, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıttı.



Partinin Ödemiş İlçe Başkanlığındaki toplantıda konuşan Demokrat Parti Ödemiş İlçe Başkanı Mutahhar Ateş, bu üç ilçede genç adaylarla seçime katılacaklarını belirtti.



Adayların gelecek günlerde projelerini açıklayacağını kaydeden Ateş, "Ödemiş Belediye Başkan Adayımız Halis Danagüden, Kiraz Belediye Başkan Adayımız Metin Yaşar, Beydağ Belediye Başkan Adayımız Süleyman Erikoğlu olmuştur. Seçimlerde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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