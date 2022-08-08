Canlı yayında Cemal Enginyurt ve koruması tarafından darbedilen gazeteci ilk kez konuştu - Son Dakika
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Canlı yayında Cemal Enginyurt ve koruması tarafından darbedilen gazeteci ilk kez konuştu

08.08.2022 07:42
Canlı yayında Cemal Enginyurt ve koruması tarafından darbedilen gazeteci ilk kez konuştu

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile koruması, canlı yayında yaşanan gerginliğin ardından verilen reklam arasında gazeteci Latif Şimşek'i dövdü. Şimşek'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada koruma tutuklandı. Dün akşam konuyla ilgili ilk kez konuşan Şimşek, "Ben yüzlerce televizyon programına katıldım ama böyle bir şeyi ilk defa yaşadım. Üstelik 25 yıldır tanıştığımız siyasetçi ile yaşadık bu olayı" dedi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt önceki akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Gazeteci Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi.

KORUMASIYLA DÖVDÜ

Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında burun buruna geldi. Enginyurt ve koruması, reklam arasında Latif Şimşek'i darbetti. Latif Şimşek, Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.

KORUMASI TUTUKLANDI

Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat vermişti. Gün içinde şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe şüpheli tutuklandı.

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Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Güncel, Son Dakika

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