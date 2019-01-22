Son Dakika Haberleri: Demokrat Parti Yerel Seçimde Hiçbir İttifakta Yer Almayacak"

Demokrat Parti Yerel Seçimde Hiçbir İttifakta Yer Almayacak"

2 saat önce

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu seçim sürecinde müstakilen kendi ismimiz kendi amblemimizle beraber, hiçbir ittifakın içerisinde bulunmadan kendi müstakil mücadelemizi vereceğiz.

Demokrat Parti Yerel Seçimde Hiçbir İttifakta Yer Almayacak
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu seçim sürecinde müstakilen kendi ismimiz kendi amblemimizle beraber, hiçbir ittifakın içerisinde bulunmadan kendi müstakil mücadelemizi vereceğiz." dedi.

Uysal, partisinin Mersin İl Başkanlığına yaptığı ziyaretteki konuşmasında, Türkiye'nin yerel seçim sürecinde olduğunu anımsatarak, bu doğrultuda teşkilatlarla birlikte önemli faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Ülkenin ürettiği refahın, ortak bir paydada eşit bir şekilde paylaşılmasını istediklerini belirten Uysal, işleyen bir hukuk ve demokrasi düzenini tesis etmeyi amaçladıklarını aktardı.

Uysal, Türkiye'nin bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu savunarak, "Bu yerel seçimleri, Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmak adına Demokrat Parti olarak yeniden, Türkiye'yi salim bir limana yanaştıracak, yeniden bu büyük ülkeyi, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye haline getirmek için tüm arkadaşlarımızla bir büyük mücadele, irade ortaya koyma niyetindeyiz." diye konuştu.

Genel seçimde "Millet İttifakı"nda yer aldıklarını anımsatan Uysal, şöyle konuştu:

"Bu seçim sürecinde müstakilen kendi ismimiz kendi amblemimizle beraber, hiçbir ittifakın içerisinde bulunmadan kendi müstakil mücadelemizi vereceğiz. Mersin'de de bir ittifak için niyetimiz, teşebbüsümüz ve beklentimiz yok. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar. Kapalı kapılar ardında birtakım pazarlıklarla milletimizin doğrudan tercihinin önüne yapısal engeller koyarak dar iktidar hesaplarıyla milletin önüne tercihler koyanların karşısında bir alternatif üretmek istiyoruz. Bütün çabamız mu istikamette olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:54 Kaynak: AA

Türkiye, Uysal, Demokrat Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor

Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı Optimar Araştırma, Türkiye Genelinde Yaptığı Seçim Anketinin Sonuçlarını Yayınladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 16:00:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demokrat Parti Yerel Seçimde Hiçbir İttifakta Yer Almayacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]