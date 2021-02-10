Demokrat savcı vekiller Trump'a "Kongre baskınının baş sorumlusu" suçlaması yaptı - Son Dakika

Demokrat savcı vekiller Trump'a "Kongre baskınının baş sorumlusu" suçlaması yaptı

10.02.2021 22:19
Demokrat savcı vekiller Trump'a

ABD Senatosunda azil istemiyle yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat savcı vekillerce "6 Ocak'taki Kongre baskınının baş sorumlusu olmakla" suçlandı.

ABD Senatosunda azil istemiyle yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat savcı vekillerce "6 Ocak'taki Kongre baskınının baş sorumlusu olmakla" suçlandı.

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratlar tarafından suçlanan ve 2. kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 2. gün başladı.

Temsilciler Meclisi'nden gelen ve iddia makamı olarak görev yapan Demokrat savcı vekillerin başkanı Jamie Raskin, açılış konuşmasında Trump'ı suçladı.

Senato Genel Kurulu'nda, daha önce kamuoyunda yayınlanmamış görüntüleri de izleten Raskin, "Kongrenin basılmasına giden yolda Trump baş sorumludur." yorumunu yaptı.

3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'ın yaptığı "yanlış ve temelsiz" açıklamaların, baskına giden yolun taşlarını döşediğini savunan Raskin, "Bu dava, 6 Ocak'ta yaşanan şiddet ve zarar karşısında masum bir seyirciyi suçlama davası değildir. Bu, Kongre saldırısına teşvikten tek başına sorumlu olan kişiyi bundan sorumlu tutma davasıdır." diye konuştu.

Savcı vekiller gün boyu söz alacak

Senato Genel Kurulu'nda, diğer Demokrat savcı vekiller de gün boyunca söz alarak Trump'a yönelik suçlamalarını yapacak.

Savcı vekillerin yarın da devam edecek iddialarının ardından Trump'ın avukatlarının, tezlerini savunmaları ve karşı iddialarını ortaya koymaları için 16 saat süresi olacak.

Bu sürenin ardından tarafların varsa tanıklarını çağırmaları ve söz konusu tanıkların dinlenmelerine geçilecek.

Senato aritmetiğinde, Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor

Trump'ın ifade vermeyeceği daha önce açıklanan davada, henüz dinlenecek tanık olmadığı kaydediliyor. Cumhuriyetçiler kadar Demokratlar'ın da yargılamanın uzamaması için tanık çağırmamayı tercih edebilecekleri belirtiliyor.

Söz konusu sunumların ardından senatörlere, her iki tarafa da sorularını yöneltebilmeleri için süre verilecek ve bu sürenin en fazla 2 gün olabileceği kaydediliyor.

Senatörlerin soru-cevap bölümünün ardından son olarak bir tartışma bölümü ve ardından Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek oylamanın yapılması bekleniyor.

100 sandalyeli Senatoda, Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratlar'ın ve Cumhuriyetçiler'in 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde, Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demokrat savcı vekiller Trump'a 'Kongre baskınının baş sorumlusu' suçlaması yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Uzay Programı'nı yorumlayan Selçuk Bayraktar: İki kesim var; sevinenler ve gizli gizli sevinenler Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, Mart ayını işaret etti Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi Suriyeli kadından kocasına ilginç boşanma davası! Sperm eksikliği mahkemeye taşındı Son Dakika! Koronavirüs salgınında 'yerinde karar' dönemi başlıyor Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı Leyla Aydemir cinayetinde şok edici otopsi raporu! Küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı
Sakatlığı geçen Fenerbahçeli Tisserand, antrenmanda yer aldı Sakatlığı geçen Fenerbahçeli Tisserand, antrenmanda yer aldı         
21:51
ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki darbeci yönetime yaptırım kararı aldı ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki darbeci yönetime yaptırım kararı aldı         
21:29
16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçaklayan babanın umursamazlığı kameraya yansıdı 16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçaklayan babanın umursamazlığı kameraya yansıdı         
20:18
Bayern Münihli Boateng, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alamayacak Bayern Münihli Boateng, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde görev alamayacak         
20:01
İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü         
19:41
Titreme ve iştahsızlık koronavirüsün semptomları olabilir Titreme ve iştahsızlık koronavirüsün semptomları olabilir         
18:45
26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti 26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti         
16:52
Murat Boz kafaları karıştırdı! Paylaşımı Aslı Enver'e gönderme olarak algılandı Murat Boz kafaları karıştırdı! Paylaşımı Aslı Enver'e gönderme olarak algılandı         
15:47
Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu         
12:26
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü         
12:02
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti         
11:55
Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu         
09:38
Adnan Oktar'ın 'Hayalet'i örgütün 'Seks Olimpiyatlarını' deşifre etti: Cariye bulunuyordu Adnan Oktar'ın 'Hayalet'i örgütün 'Seks Olimpiyatlarını' deşifre etti: Cariye bulunuyordu         
09:25
Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada         
08:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin         
08:02
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 22:22:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Demokrat savcı vekiller Trump'a "Kongre baskınının baş sorumlusu" suçlaması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei