Demokrat seçmenin Bernie Sanders'ın Trump'ı yenebileceğine dair inancı artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demokrat seçmenin Bernie Sanders'ın Trump'ı yenebileceğine dair inancı artıyor - Son Dakika

Demokrat seçmenin Bernie Sanders'ın Trump'ı yenebileceğine dair inancı artıyor

6 saat önce

ABD'de yapılan bir anket, Demokrat seçmenlerin başkanlık seçimlerinde Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın, Başkan Donald Trump'ı yenebileceğine olan inancının arttığını gösterdi.

Demokrat seçmenin Bernie Sanders'ın Trump'ı yenebileceğine dair inancı artıyor, System.String[]

ABD'de yapılan bir anket, Demokrat seçmenlerin başkanlık seçimlerinde Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın, Başkan Donald Trump'ı yenebileceğine olan inancının arttığını gösterdi.

Reuters ve Ipsos'un 17-25 Şubat tarihlerinde yaptığı anket, Demokrat seçmenlerin gözünde Trump'ı yenebilecek aday adayı olarak Sanders'ın öne çıktığını ortaya koydu.

Ankette, "Trump'ı kimin yenebileceği" sorusuna Demokrat seçmenlerin yüzde 26'sı Sanders yanıtını verirken, seçmenlerin yüzde 20'si milyarder iş adamı Michael Bloomberg'i yüzde 17'si ise Biden'ı işaret etti.

Sanders'ın ön seçimlerdeki başarısı Demokrat seçmenin fikrini değiştirdi

Sanders'ın ilk 3 ön seçimden yüksek oyla çıkmasının Demokratlar'ın Sanders'a bakışını değiştirdiği görüldü.

Reuters ve Ipsos'un geçen ayki anketinde seçmenlerin yüzde 27'si Biden'ın Trump'ı yenebileceğini belirtmiş, sadece yüzde 17'si Sanders'ı desteklemişti.

Analistler, Sanders'ın özellikle ırkçılık karşıtı söylemleri ve sağlık konusunda vaatleriyle desteğini artırdığını kaydediyor.

Sanders 2 eyalette kazanmıştı

ABD'de 3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek birinci olmuş, 11 Şubat'ta New Hampshire'da ve 22 Şubat'ta Nevada'da yapılan ön seçimleri ise Sanders kazanmıştı.

Diğer yandan Demokrat Partinin "favorisi" olarak yarışa katılan Joe Biden, hem Iowa'da hem de New Hampshire'da hayal kırıklığı yaşamıştı.

Iowa'daki yarışı yüzde 15,8 oy oranıyla 4. sırada tamamlayan Biden, New Hampshire'da da oyların sadece 8,4'ünü alarak ancak 5. olabilmişti. Biden, Nevada'da yapılan ön seçimi ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Ön seçimler için önemli tarih 3 Mart

ABD'de bir sonraki ön seçim, cumartesi günü Güney Carolina eyaletinde düzenlenecek.

Demokratlar açısından California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart ise kritik tarih olarak görülüyor.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Reuters, Ipsos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de bize verebilecekleri Patriot yok
Eski Beyaz Saray Doktoru itiraf etti: Trump'ın yemeğine gizlice karnabahar karıştırıyorduk ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 02:46:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demokrat seçmenin Bernie Sanders'ın Trump'ı yenebileceğine dair inancı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]