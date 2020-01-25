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Demokrat senatör Wyden: Kaşıkçı cinayeti hakkındaki gizli belgelerin açıklanması için çalışacağım
6 saat önce
Senato'nun tek taraflı olarak bazı istihbarat belgelerindeki gizlilik şerhini kaldırma yetkisine sahip olduğunu belirten Wyden, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de öldürülen gazeteci hakkında Trump yönetimini bir rapor yayınlamaya zorlayabileceğini belirtiyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti senatörlerinden Ron Wyden, Amerikan istihbarat teşkilatını Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkındaki gizli bir dosyayı Başkan Donald Trump'ın azil davası sonlanmadan yayınlamaya zorlamak için çalışacağını açıkladı.
Senato'nun tek taraflı olarak bazı istihbarat belgelerindeki gizlilik şerhini kaldırma yetkisine sahip olduğunu belirten Wyden, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de öldürülen gazeteci hakkında Trump yönetimini bir rapor yayınlamaya zorlayabileceğini belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:13
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