Demokratik Cephe: Cezayir, Filistin'deki bölünmeyi sona erdirmek için ciddi çözümler sundu - Son Dakika
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Demokratik Cephe: Cezayir, Filistin'deki bölünmeyi sona erdirmek için ciddi çözümler sundu

11.10.2022 16:06
Demokratik Cephe: Cezayir, Filistin'deki bölünmeyi sona erdirmek için ciddi çözümler sundu

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC/Demokratik Cephe), Cezayir'in kapsamlı diyaloğa katılan Filistinli gruplara, bölünmeyi sona erdirmek için ciddi çözümler sunduğunu belirtti.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC/Demokratik Cephe), Cezayir'in kapsamlı diyaloğa katılan Filistinli gruplara, bölünmeyi sona erdirmek için ciddi çözümler sunduğunu belirtti.

Cezayir'deki diyalog görüşmelerine katılan FDHKC heyetinden Muhammed el-Hamami, yaptığı yazılı açıklamada, Cezayir'in diyalog masasına ciddi çözümler içeren gerçekçi bir girişim ve vizyon sunduğunu ifade etti.

Cezayir'de bulunan Filistinli grupları bu diyaloğun başarıya ulaşması için büyük çaba sarf etmeye çağıran Hamami, herkesin Cezayir girişiminin başarıya ulaşmasını kolaylaştırmak için irade ve ciddiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Hamami, özellikle, bölünmenin tarafları Fetih ve Hamas hareketlerine, Filistin davasının yıkıcı bölünmesini durdurmak için sorumluluk almaya ve gerçek bir irade ortaya koymaları çağrısında bulundu.

Cezayir'in ev sahipliği yaptığı Filistinli gruplar arasındaki kapsamlı diyalog görüşmelerinin iki gün sürmesi bekleniyor.

Filistin'de Fetih ve Hamas arasında 2007'den bu yana siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Batı Şeria Fetih Hareketi tarafından kurulan Filistin hükümetince yönetiliyor.

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Kaynak: AA

Filistin, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokratik Cephe: Cezayir, Filistin'deki bölünmeyi sona erdirmek için ciddi çözümler sundu - Son Dakika

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