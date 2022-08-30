Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde isyancı grup sivillere saldırdı: 40 ölü - Son Dakika
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde isyancı grup sivillere saldırdı: 40 ölü

30.08.2022 16:58
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde isyancı grup sivillere saldırdı: 40 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun geçtiğimiz haftadan beri çok sayıda köye düzenlediği saldırılarda en az 40 sivil hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun geçtiğimiz haftadan beri çok sayıda köye düzenlediği saldırılarda en az 40 sivil hayatını kaybetti.

Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin birçok noktasında Ugandalı örgüt Demokratik İttifak Güçleri (ADF) olarak bilinen isyancı grup tarafından saldırılar düzenleniyor. Yerel grup İnsan Haklarına Saygı Sözleşmesi (CRDH) Koordinatörü Christophe Munyanderu, Perşembe gününden bu yana ADF'nin 5 köyü hedef aldığı saldırılarında 40'tan fazla erkek, kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Tüm yaşananların yetkililerin gözleri önünde gerçekleştiğini belirten Munyanderu, "Burada ölüyoruz ama hiçbir şey yapılmıyor" açıklamasında bulundu.

"Saldırıda 70 kişi kaçırıldı"

Bölgedeki bir hastanede hemşire olarak görev yapan Mathe Mupanda Salomon ise, saldırılar sonucu hayatını kaybetmiş 26 kişinin cansız bedenini gördüğünü ve 76 kişinin de kaçırıldığını ifade etti. Babila-Bakaiko Bölge Başkanı Charles Kisubi Endukadi tarafından yapılan açıklamada, isyancıların birkaç köye saldırdığı fakat cesetlerin tamamının henüz bulunamadığı doğrulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Ocak 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında ADF tarafından düzenlenen saldırılarda bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Uganda, örgütle mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne bin 700 asker göndermişti. - KİNŞASA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde isyancı grup sivillere saldırdı: 40 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde isyancı grup sivillere saldırdı: 40 ölü - Son Dakika
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