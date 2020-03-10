Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk korona vakası - Son Dakika
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk korona vakası

1 saat önce

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk korona vakası, System.String[]

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne sıçradı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Eteni Longondo yaptığı açıklamada, virüs taşıdığı tespit edilen kişinin Fransa'da yaşadığını, 8 Mart'ta Kongo'ya dönen bir Kongo vatandaşı olduğunu kaydetti. Bakan Longondo, söz konusu hastanın ve onunla birlikte başka kişilerin de karantinaya alındığını ifade etti.

Vatandaşlara panik yapmamalarını söyleyen Bakan Longondo, düzenli olarak ellerini yıkamalarını ve öksürüğü olan insanlarla aralarına en az 1 metre mesafe koymalarını konusunda uyarı yaptı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, 8 Mart, Fransa, Kongo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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