Son Dakika Haberleri: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yolcu uçağı kalkış anında düştü, 18 kişi öldü
Son Dakika Dünya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yolcu uçağı kalkış anında düştü, 18 kişi öldü - Son Dakika Dünya

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yolcu uçağı kalkış anında düştü, 18 kişi öldü

6 saat önce

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir yolcu uçağı, ülkenin doğusundaki Goma kenti yakınlarında düştü, en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yolcu uçağı kalkış anında düştü, 18 kişi öldü, System.String[]

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir yolcu uçağı, ülkenin doğusundaki Goma kenti yakınlarında düştü. İlk belirlemelere göre uçaktaki 18 kişi hayatını kaybetti.


Kalkışın ardından düşen uçakta, yetkililerin verdiği bilgiye göre 16 yolcu ve 2 uçuş görevlisi bulunuyordu.

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Goma, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:09 
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