Son Dakika Haberleri: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yük treni raydan çıktı: Onlarca kaçak yolcu öldü
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yük treni raydan çıktı: Onlarca kaçak yolcu öldü

1 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda Tanganyika Gölü yakınlarında seyir halindeki bir yük treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu birçok kişi hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yük treni raydan çıktı: Onlarca kaçak yolcu öldü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda Tanganyika Gölü yakınlarında bir yük treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İnsani Yardım Bakanı kazada 50 kişinin öldüğünü söylerken, bölge valisi sayının 10 olduğunu savundu.


Nyunzu'dan Nyemba'ya ilerleyen trenin kaçak yolcu taşıdığı tespit edildi. Bir sendika yetkilisi Victor Umba birçok kişinin vagonların arasında sıkışıp kaldığı gerekçesi ile ölü sayısının netleşmediğini ifade ediyor.

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Kongo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:45 
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