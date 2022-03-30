Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Yoğun Çatışmalardan Kaçan 7 Binden Fazla Mülteci Uganda'ya Sığındı - Son Dakika
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Yoğun Çatışmalardan Kaçan 7 Binden Fazla Mülteci Uganda'ya Sığındı

30.03.2022 21:27
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Yoğun Çatışmalardan Kaçan 7 Binden Fazla Mülteci Uganda'ya Sığındı

KAMPALA, 30 Mart (Xinhua) — Kisoro Baş İdari Sorumlusu Manasseh Rukundo'nun yaptığı yazılı açıklamada, Kongoluların 28 Mart'ta DRC ordu birlikleri ve isyancılar arasında çıkan çatışmalardan kaçtığını söyledi. Bölgenin mülteci akını baskısı altında olduğunu söyleyen Rukundo, acil müdahale çağrısında bulundu. Rukundo, mültecilerin barındırılması için bazı okulların öğrencilere kapatıldığını söyledi. İdari sorumlu, "2. Bunagana Sağlık Merkezi'nde ilk […]

KAMPALA, 30 Mart (Xinhua) — Kisoro Baş İdari Sorumlu su Manasseh Rukundo'nun yaptığı yazılı açıklamada, Kongoluların 28 Mart'ta DRC ordu birlikleri ve isyancılar arasında çıkan çatışmalardan kaçtığını söyledi. Bölgenin mülteci akını baskısı altında olduğunu söyleyen Rukundo, acil müdahale çağrısında bulundu. Rukundo, mültecilerin barındırılması için bazı okulların öğrencilere kapatıldığını söyledi. İdari sorumlu, "2. Bunagana Sağlık Merkezi'nde ilk yardım malzemesi, su ve tuvalet sıkıntısı yaşanıyor. Sağlık merkezindeki tek su deposundaki tüm su tükendi. Sağlık merkezi ve Bunagana pazarının tuvaletlerinin foseptikleri doldu" ifadelerini kullandı.

Rukundo yaptığı açıklamada "Yiyecek ve gıda dışı madde sıkıntısı da var. Mültecilerin çoğu yaşlı, çocuk ve kadın; diğerleri ise fiziksel olarak iyi durumda değil ve yürümekte güçlük çekiyor" dedi. Bölge sorumlusu, yeni gelenleri Ebola ve Kovid-19 için taramanın yanı sıra diğer ilk yardım hizmetlerinin sağlanması için yardım çağrısında bulundu. Uganda ordusu Salı günü, olumsuz unsurların ülkeye girmesini önlemek için birliklerin Bunagana sınır noktasında hazır bekletildiğini açıkladı. Geçen ay, DRC'nin doğusunda Demokratik İttifak Güçleri grubuna bağlı isyancıların saldırılarının ardından en az yedi bin mülteci Uganda'ya geçmişti.

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30 Mart, Mülteci, Mart, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Yoğun Çatışmalardan Kaçan 7 Binden Fazla Mülteci Uganda'ya Sığındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Yoğun Çatışmalardan Kaçan 7 Binden Fazla Mülteci Uganda'ya Sığındı - Son Dakika
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