Son Dakika Haberleri: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı...
Son Dakika Spor Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı... - Son Dakika Spor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı...

6 saat önce

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Galatasaraylı Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı..., System.String[]

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Galatasaraylı Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildi. - İSTANBUL

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İstanbul, Gambiya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
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