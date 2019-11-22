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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı...
6 saat önce
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Galatasaraylı Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Galatasaraylı Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildi. - İSTANBUL
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