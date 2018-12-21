Son Dakika Haberleri: Demokratik Kongo'da Düşen Uçağın Mürettebatının Rus Olduğu Açıklandı

Demokratik Kongo'da Düşen Uçağın Mürettebatının Rus Olduğu Açıklandı

6 saat önce

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI) için uçuş gerçekleştirdiği esnada düşen Kongo havacılık firması Gomair'e ait kargo uçağının 3 mürettebatının Rus olduğu açıklandı.

Demokratik Kongo'da Düşen Uçağın Mürettebatının Rus Olduğu Açıklandı, System.String[]
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI) için uçuş gerçekleştirdiği esnada düşen Kongo havacılık firması Gomair'e ait kargo uçağının 3 mürettebatının Rus olduğu açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI) için uçuş gerçekleştiren Kongo havacılık firması Gomair'e ait bir kargo uçağının önceki gece başkent Kinşasa'da bulunan N'djili Havaalanına yaklaşık 25 mil uzaklıktayken düştüğü, düşen uçakta 3 mürettebatın bulunduğu ve yolcu bulunmadığı açıklandı. Açıklamada pilot dahil toplam 3 mürettebatın Rus vatandaşı olduğu ve yaşamlarını yitirdikleri bildirildi.

AN-26 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren Rus mürettebatının işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya getirileceği ve mürettebat için tören yapılacağı açıklandı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:55 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Kongo, 3. Sayfa
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