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Demokratik Kongo'da şiddetli yağış sonucu 32 kişi öldü
6 saat önce
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların ardından 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:17 Kaynak: İHA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların ardından 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların ardından oluşan sel ve toprak kaymalarında 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer bir gecede en az 15 kişinin öldüğünü ve ciddi maddi hasarın yaşandığını açıkladı. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
Başkent Kinsaşa'nın Mont-Amba bölgesinde yer alan Mont Ngafula belediye başkanı Tryhon Woobin, şiddetli yağış sonucu oluşan toprak kayması nedeniyle 6 kişilik bir aile dahil 17 kişinin Mont Ngafula'da ölü bulunduğunu belirtti. - KİNŞASA
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