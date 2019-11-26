Son Dakika Haberleri: Demokratik Kongo'da şiddetli yağış sonucu 32 kişi öldü
Son Dakika 3. Sayfa Demokratik Kongo'da şiddetli yağış sonucu 32 kişi öldü - Son Dakika

Demokratik Kongo'da şiddetli yağış sonucu 32 kişi öldü

6 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların ardından 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Demokratik Kongo'da şiddetli yağış sonucu 32 kişi öldü, System.String[]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların ardından 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların ardından oluşan sel ve toprak kaymalarında 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer bir gecede en az 15 kişinin öldüğünü ve ciddi maddi hasarın yaşandığını açıkladı. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.


Başkent Kinsaşa'nın Mont-Amba bölgesinde yer alan Mont Ngafula belediye başkanı Tryhon Woobin, şiddetli yağış sonucu oluşan toprak kayması nedeniyle 6 kişilik bir aile dahil 17 kişinin Mont Ngafula'da ölü bulunduğunu belirtti. - KİNŞASA

Kongo, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şişli'de öldürülen İranlı'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti: Yozlaşmış komutanların kökünü kazıyacağım
Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var 2 çocuğu 6. kattan düşerek ölen anne tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:42:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demokratik Kongo'da şiddetli yağış sonucu 32 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]