Demokratik Kongo'da silahlı saldırı: 6 ölü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mbau şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:31 Kaynak: İHA
Demokratik Cumhuriyeti'nin Mbau şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Afrika
kıtasının orta bölümünde yer alan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğu bölgesinde bulunan Mbau şehrinde dün yerel saatle 20.30 sıralarında silahlı ve baltalı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 sivil hayatını kaybederken, saldırıdan kaçan 2 kadın ve 3 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.
Askeri kaynaklardan yapılan açıklamalarda ise, Mbau şehrine yapılan saldırı ile eşzamanlı olarak ülkenin daha doğusunda bulunan Mayele köyüne de saldırı olduğu aktarıldı.
Sık sık saldırı ve baskınların olduğu bölgede, halk şiddet olaylarını eylemlerle protesto ediyor. Ekim 2014 tarihinden bu yana yaşanan saldırılar sonucu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Saldırıların ise Müttefik Demokratik Güçleri tarafından gerçekleştirildiği biliniyor. - KİNŞASA
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