Son Dakika Haberleri: Demokratik Kongo'da silahlı saldırı: 6 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Demokratik Kongo'da silahlı saldırı: 6 ölü

20 dakika önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mbau şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo'da silahlı saldırı: 6 ölü, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mbau şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğu bölgesinde bulunan Mbau şehrinde dün yerel saatle 20.30 sıralarında silahlı ve baltalı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 sivil hayatını kaybederken, saldırıdan kaçan 2 kadın ve 3 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.

Askeri kaynaklardan yapılan açıklamalarda ise, Mbau şehrine yapılan saldırı ile eşzamanlı olarak ülkenin daha doğusunda bulunan Mayele köyüne de saldırı olduğu aktarıldı.

Sık sık saldırı ve baskınların olduğu bölgede, halk şiddet olaylarını eylemlerle protesto ediyor. Ekim 2014 tarihinden bu yana yaşanan saldırılar sonucu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Saldırıların ise Müttefik Demokratik Güçleri tarafından gerçekleştirildiği biliniyor. - KİNŞASA
Afrika, Kongo, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye ve ABD'nin "güvenli bölge" anlaşmasına Esad rejiminden tepki
ATO meclis üyesi, sokak ortasında öldürüldü Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 18:52:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demokratik Kongo'da silahlı saldırı: 6 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]