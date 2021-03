Demokratik Sağlık-Sen İzmir Engelli Komisyonu down sendromlu gençlerle buluştu - Son Dakika

Demokratik Sağlık-Sen İzmir Engelli Komisyonu, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Gününe özel bir etkinlik düzenledi. Komisyon üyeleri, Bornova Down Cafe'yi ziyaret etti, kafede çalışan down sendromlu gençlerle bir araya geldi.

Demokratik Sağlık-Sen İzmir Engelli Komisyonu, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Gününü unutmadı. Bu kapsamda komisyon üyeleri, Bornova'daki Down Cafe'yi ziyaret etti. Üyeler burada, kafede çalışan down sendromlu gençlerle vakit geçirdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Otizmli bir çocuk annesi olan Engelli Komisyon Başkanı Bahar Çeltikçi, "Demokratik Sağlık Sen İzmir Engelliler Komisyonu Başkanı ve bir otizmli çocuk annesi olarak, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü gibi özel günleri engelli vatandaşlarımız ve yakınları adına birlik beraberliğimizi göstermek ve var olan toplumsal farkındalığı arttırmak adına bir fırsat olarak görüyorum. Bu zor pandemi günlerinde engelli ve engelli yakınları olarak en büyük ihtiyacımız empatidir. Unutmamalıyız ki engelli vatandaşlarımızı topluma yararlı bir birey olarak yetiştirmek, öncelikle toplumsal farkındalığı arttırmak ve sürdürmekle mümkündür" dedi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, İzmir Şube Başkanı Sertan Yeşilyurt'un da katıldığı etkinlikte sosyal mesafe kuralarına da dikkat edildi.