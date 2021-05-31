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Demokratik Sağlık-Sen toplu sözleşme taleplerini açıkladı - Son Dakika

Demokratik Sağlık-Sen toplu sözleşme taleplerini açıkladı

31.05.2021 18:18
Demokratik Sağlık-Sen toplu sözleşme taleplerini açıkladı, System.String[]

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, ağustos ayında başlayacak yetkili sendika ve hükümet temsilcileri arasındaki toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin taleplerini açıkladı.

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, ağustos ayında başlayacak yetkili sendika ve hükümet temsilcileri arasındaki toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin taleplerini açıkladı.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için, yetkili sendika ile hükümet temsilcileri arasında yapılacak olan 6'ncı dönem toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayında başlıyor. Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan da, sendika olarak taleplerini aktaran bir açıklama yayınladı.

"Beklentilerin karşılık bulacağı bir toplu sözleşme olmasını diliyoruz"

Başkan Demircan, "5'inci dönem toplu sözleşme taleplerimizi herhangi bir revizyona tabi tutmadan yeniden talep ediyoruz. Demokratik Sağlık-Sen olarak 2022/2023 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmelerine dair taleplerimizi tüm emekçi çalışanlarımız ile paylaşıyor, beklentilerin karşılık bulacağı bir toplu sözleşme olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Genel Başkan Togan Demircan, sendika olarak eşi çalışmayan, iki çocuklu, en düşük kamu çalışanının maaşının 2022 yılı için asgari geçim indirimi hariç 7 bin 500 liraya çıkartılmasını, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına dini bayramlar ve tıp bayramında bin lira ikramiye verilmesini, sabit ek ödemelerin gelir vergisine dahil edilmemesini, şehir içi toplu taşıma araçlarından sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının da ücretsiz yararlanmaları için düzenleme yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Demircan, giyecek yardımı tutarlarının artırılarak bakanlıkta çalışan 657 sayılı kanunla istihdam edilen tüm personelin faydalanmasının sağlanmasını, hekim dışı diğer sağlık personelinin görev tanımları dikkate alınarak görevi harici yerlerde çalıştırılmamalarının sağlanmasını, yemek yardımından yararlanma usul ve esaslarının metropol yemek fiyatlarına göre yeniden düzenlenmesini, hekim dışı sağlık çalışanlarına da zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yapılması ve sigorta primlerinin kurum genel bütçesinden ödenmesini istedi.

İşte talepler

Başkan Demircan diğer talepler ise şu şekilde sıraladı:

"Vekil ebe ve hemşirelerin izin haklarının önündeki engellerin kaldırılması, 4/C, vekil ebe/hemşireler, kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları kadrolu statüye geçirilmeleri, bakanlığın tüm çalışanlarına ayırım yapılmadan kreş imkanı sağlanmalı veya mevcut kreş ücretinin yarısı kadar kreş yardımı verilmesi, çalışanların 0-6 yaş grubundaki çocukları için kreş açılmalı ve eğer yeterli sayı sağlanamaz ise merkezi bir alanda kreş açılmalı ve kreş bedelinin yarısı kadar ücret verip ücretsiz servis sağlanmalıdır; ayrıca bu kreşlerde kesintisiz 24 saat hizmet verilmelidir. Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşları ile diğer kurum ve üniversite hastaneleri arasında kurumlar arası becayiş veya nakil yapılması konusunda kolaylık sağlanması, yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi yapılmaması, sabit üstü ek ödemeler ile döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması, sağlık çalışanlarının döner sermaye tavan katsayıları artırılması, kemoterapi merkezleri, onkoloji birimleri ve merkezi sterilizasyon ünitelerinin özellikli birim statüsüne alınması, gece ve resmi tatillerde nöbet tutanlara nöbet ücreti yüzde 25 artırımlı ödenmesi, nöbet ücretleri ve icap nöbet ücretleri genel bütçeden ödenmesi, aile hekimliği çalışanlarının yıllık izinlerinde ücretlerinden kesinti yapılmaması, döner sermaye ödemelerinin belirleneceği yönetim kurullarına diğer sendikaların sendika temsilcilerinin katılmalarının sağlanması, hizmet puanı uygulamasında coğrafi koşulların ayrı bir kategoride değerlendirilmesi talebimizdir. Emeklilikte yaşa takılanlar için düzenleme yapılmalı ve mağduriyetlerinin giderilmesi, aylık tutulan nöbet sayıları düzenlenmeli, 10 yıl ve üzeri çalışanların nöbet sayılarının kademeli olarak azaltılmasının sağlanması, mevcut döner sermaye yönetmeliği kaldırılmalı ve tüm sağlık personeli kapsayan ve personel arasında uçurumlar oluşturmayan bir düzenlemenin yapılması, çocuk ve eş yardımı bedellerinin arttırılarak günümüz koşullarına uygun bir hale getirilmesi, yıpranma payının bakanlık personellerinin tümünü kapsayacak şekilde; 4 yıla 1 yıl ve işe giriş tarihinden itibaren faydalanacak şekilde düzenlenmesi, tüm sağlık çalışanlarının ek göstergesinin 3600 olacak şekilde yasalaşması sağlanması, tabiplerin tabip odasına zorunlu üyeliklerinin kaldırılması, şiddet olaylarının artması nedeniyle hastanelerde güvenlik tedbirlerinin artırılmasını, hekimler için kişiye özel kadro tahsisi yapılmaması, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının her yıl yapılmasını, mülakatın kaldırılması." - İZMİR

Demokratik Sağlık-Sen toplu sözleşme taleplerini açıkladı

Hükümet, Sendika, Emekçi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Demokratik Sağlık-Sen toplu sözleşme taleplerini açıkladı - Son Dakika


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