Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun Ankara Barosu Başkan Adayı Mustafa Köroğlu Oldu

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Ankara Barosu'nun geçmiş dönemlerdeki başkanlarını çıkaran Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun, başkan adayını belirlemek için bugün yaptığı önseçimin kazananı Mustafa Köroğlu oldu. Köroğlu, "Bugün, burada Ankara Barosu'nun ve bir mesleğin geleceğini, kaderini değiştirdi meslektaşlarım" dedi.

İstifa nedeniyle boşalan Ankara Barosu'nun seçimlerinin önümüzdeki ekim ayında yapılması bekleniyor. Ankara Barosu'nun geçmiş dönemlerdeki başkanlarını çıkaran baroda ağırlıklı yapıyı oluşturan Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nda ise bugün önseçim yapıldı. Aday adayları Şenal Sarıhan, Hava Orhon, Deniz Aksoy, Kemal Koranel, Mustafa Köroğlu ve Veysel Kırıcı'nın baro başkanı adaylığı için yarıştığı seçimler CerModern'de yapıldı. Avukatlar, saat 9'dan itibaren baro başkan adayını belirlemek için oy kullandılar. Akşam saat 18.30'da oy verme işlemi tamamlandı ve sandıklardan çıkan oyların sayım sonucuna göre Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun Ankara Barosu başkan adaylığı için belirlediği isim Mustafa Köroğlu oldu.

"GENÇLERİN ONLARA VERDİĞİ CEVABI İYİ OKUSUNLAR"

Ön seçimi kazanarak DSA Grubu'nun baro başkan adayı olan Mustafa Köroğlu, önseçimi kazanmasının ardından ilk yorumu ANKA Haber Ajansı'na yaptı. Avukat Köroğlu, şunları söyledi:

"Bugün, burada Ankara Barosu'nun ve bir mesleğin geleceğini, kaderini değiştirdi meslektaşlarım. Ankara Barosu'nun geleceği olan meslektaşlarım ve özellikle gençler, meslek örgütüne gelip dediler ki 'evet ben buradayım ve senin yanındayım ve bu baro bizim' dediler. Bunun sonucudur bu. O yüzden ben bu anı, yıllar önce söylemiştim ben arkadaşlara. Hayal ettim, buradaki bütün o yüzlerdeki şaşkınlıkları, ne olacağını biliyordum. Hatta demiştim ki zaten, inanılmaz olsun. Bir hikayeye dönüşsün. Bugün burada ne olup gittiğini kimse anlamasın. Büyük bir şaşkınlıkla bu gençlerin onlara verdiği cevabı iyi okusunlar. Bugün Ankara Barosu, gerçekten inanılmaz bir devrime sahne oldu. Bu devrim, bundan sonra daha da büyüyerek devam edecek. Hiç şüpheleri olmasın. Bize inandıkları, yanımızda oldukları, bize güç kattıkları için hepsine sonsuz ve ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Mustafa Köroğlu'nun seçimlerde önereceği yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

"Seval Yıldırım, Nafi Çınar İnal, Mihriban Şentürk, Ülkü Gedikli Algül, Ersin Soybaş, Zeynep Tepegöz, Güçlü Bolat, Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Berkay Başer, Deniz Yağmur Güneş"