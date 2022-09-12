DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 12 Eylül açıklaması Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Asil Türk milleti artık darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmış, yeni oyunlara gelmeyecek ölçüde de tecrübe kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Aksakal, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Türkiye'nin ve Türk milletinin tarihsel sürecinde kara bir sayfa olan 12 Eylül 1980 faşist darbesinin üzerinden 42 yıl geçtiğini anımsattı.

Açıklamasında, "Asil Türk milleti artık darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmış, yeni oyunlara gelmeyecek ölçüde de tecrübe kazanmıştır" ifadesine yeren veren Aksakal, 12 Eylül'ün 42. yılında darbenin faşist generallerini bir kez daha lanetlediğini, sıkıyönetim döneminde yaşamdan koparılan, faili meçhul cinayetlere kurban giden ve yaşamları tarumar edilen tüm yurtseverleri saygıyla andığını belirtti.