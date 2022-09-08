DSP Genel Başkanı Aksakal, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

08.09.2022 16:15
DSP Genel Başkanı Aksakal, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Demokratik Sol Parti, halkımızın 'Yeter artık.' dediği kavga ve gerilim kurgularının dışında, vatanın ve milletin birliğini önceleyen stratejileri mutlak surette destekleyecek ve bu doğrultuda çalışmaları hayata geçirecektir.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Demokratik Sol Parti, halkımızın 'Yeter artık.' dediği kavga ve gerilim kurgularının dışında, vatanın ve milletin birliğini önceleyen stratejileri mutlak surette destekleyecek ve bu doğrultuda çalışmaları hayata geçirecektir." dedi.

Aksakal, düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin normal tarihinde yapılması durumunda, yasal süre itibarıyla 273 gün sonra sandık başında olunacağını belirterek olası bir erken seçimin gündemin daha da ısınmasına sebebiyet vereceğini söyledi.

Bugünlerde kamuoyunda tartışmaya açılan, "HDP'ye Bakanlık önerilmesi" konusunu endişeyle takip ettiklerini ve çok yadırgadıklarını dile getiren Aksakal, "Siyaset arenasında gerçekten Atatürkçü, gerçekten milliyetçi olduğunu iddia eden herkesi de bu konuda duyarlı ve daha kararlı davranmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Küresel sistemin yeni dünya stratejisi kapsamında, bölgede ve coğrafyada süregelen kargaşaların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Aksakal, şöyle devam etti:

"Bazı çevrelerin 'sığınmacılar gönderilirse ekonomimiz zarar görür, çalışma hayatı alt üst olur, tarlalarda inşaatlarda hayat felç olur.' gibi gerekçe üretmelerini tümden reddettiğimizi belirtmek isterim. Ne yani? Suriyeli, Afganistanlı sığınmacılar yokken bu memlekette fabrikalar çalışmıyor muydu, tarlalarda üretim yapılmıyor muydu, inşaatlarda çalışan bulunmuyor muydu? Bu mazeretler kabul edilemez. Özbeöz bu vatanın evlatları, elin ucuz iş gücü nedeniyle işsizliğe mahkum edilecek. Böyle şey olamaz, zaman geçirmeden ve bu yara kangren olmadan çözüme kavuşturulmalıdır."

Seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Önder Aksakal, "Demokratik Sol Parti, halkımızın 'Yeter artık.' dediği kavga ve gerilim kurgularının dışında, vatanın ve milletin birliğini önceleyen stratejileri mutlak surette destekleyecek ve bu doğrultuda çalışmaları hayata geçirecektir. Bu çerçevede siyasi partiler arası diyaloğu önemsiyoruz. Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye de hazır olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

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Kaynak: AA

Siyaset, kavga, Dsp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSP Genel Başkanı Aksakal, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

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