Son Dakika Haberleri: Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz'ı DSP...

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz'ı DSP...

38 dakika önce

IHAAW115832-SIY/18-02-2019- Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz'ı DSP Ankara Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz'ı DSP..., System.String[]
IHAAW115832-SIY/18-02-2019

- Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz'ı DSP Ankara Belediye Başkan adayı olarak açıkladı. 18.02.2019 11: 58: 32 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Çankaya, Aksakal, Dsp, Haydar Yılmaz, Politika
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