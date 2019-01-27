Demokratik Sol Parti Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında 13. Sırayı Aldı.
49 dakika önce
IHAAW141400-SIY/27-01-2019- Demokratik Sol Parti yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 13. sırayı aldı.
IHAAW141400-SIY/27-01-2019
- Demokratik Sol Parti
yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 13. sırayı aldı. 27.01.2019 14: 14: 00 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:19 Kaynak: İHA
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