Demokratlar, başkanlık yarışı için Iowa'da ön seçime gidiyor - Son Dakika

ABD'de Demokrat Parti, yarın Iowa eyaletinde 2020 başkanlık seçimleri için ön seçime gidecek.

Geleneksel olarak partiler, ABD'de başkan adaylarını belirlemek için seçimin startını Iowa'dan veriyor.

Iowa'da kayıtlı Demokrat seçmenler, kasımda yapılacak Başkanlık seçiminde, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın karşısına kimin çıkacağı konusunda tercihini ortaya koyacak.

Ön seçimde Iowa'da 11 Demokrat aday adayı yarışacak.

Güçlü bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve düşük işsizlik oranları, 2020 seçimlerinde Trump'ın karşısına çıkacak Demokrat adayın işini bir hayli zorlaştıracak.

Yarıştaki 11 aday adayı serbest ticaret, bedava üniversite eğitimi, istihdamın artırılması, sağlık sigortası gibi konularda Amerikalı seçmenin desteğini almaya çalışıyor.

29 Ocak'ta yayımlanan anket, Iowa'daki ön seçim öncesinde eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı Demokratların seçim yarışını en önde götüren isimleri olarak gösterdi.

Ulusal anketlerde ise Biden ve Sanders'ın yanı sıra Elizabeth Warren ve Pete Buttigieg şu aşamada önde görünüyor.