Demokratlar, Senato'da tam kontrol sağladı - Son Dakika

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre, Demokrat parti adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock'ın Senato seçimlerini kazandı.

ABD'nin Georgia eyaletinde 3 Kasım'daki seçimlerde adayların hiçbirinin yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle ikinci tur seçimler yapıldı. ABD Senatosunda çoğunluğu belirleyecek olan ve Senato'daki iki sandalye için yapılan seçimlerde sandalyelerin sahibleri belli oldu. Oy sayım sonucuna göre Demokrat Raphael Warnock oyların yüzde 50.6'sını alarak Senato'da ilk sandalyeyi kazandı. Warnock eyalet tarihindeki ilk Siyah senatör olurken, Cumhuriyetçi rakibi Kelly Loeffler ise oyların yüzde 49.4'ünü topladı.

Edison Research tarafından açıklanan seçim sonuçlarına göre, Senatoda ikinci koltuğun sahibi ise yine Demokratlar oldu. İkinci koltuk için mücadele eden Demokrat aday Jon Ossoff yüzde 50.3 oy alırken, rakibi Cumhuriyetçi aday David Perdue ise yüzde 49.7 oy alarak seçimleri kaybetti. Demokratların seçimlerdeki zaferinin ardından meclisin kontrolünü ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'a geçti.

Öte yandan başkent Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nda Biden'ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. Tescil işlemleri yarıda bırakıldı. - GEORGIA