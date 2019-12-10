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Demokratlar Trump'ın azil gerekçelerini açıkladı
6 saat önce
ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar Başkan Donald Trump'ın azledilmesi ile ilgili görevi kötüye kullanma ve Kongre'yi engelleme suçlamasının bulunduğu iki maddeyi açıkladı
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment/u-s-democrats-announce-impeachment-charges-against-trump-idUSKBN1YE17R
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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:31
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