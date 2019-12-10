Son Dakika Haberleri: Demokratlar Trump'ın azil gerekçelerini açıkladı
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Demokratlar Trump'ın azil gerekçelerini açıkladı

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar Başkan Donald Trump'ın azledilmesi ile ilgili görevi kötüye kullanma ve Kongre'yi engelleme suçlamasının bulunduğu iki maddeyi açıkladı

Demokratlar Trump'ın azil gerekçelerini açıkladı, System.String[]

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment/u-s-democrats-announce-impeachment-charges-against-trump-idUSKBN1YE17R


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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:31 
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