Son Dakika Haberleri: Demokratlar, Ukrayna lideri Zelenskiy ile 'Biden'ı görüşen' Trump için azledilme süreci başlattı
Son Dakika Dünya Haber

Demokratlar, Ukrayna lideri Zelenskiy ile 'Biden'ı görüşen' Trump için azledilme süreci başlattı

6 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Temmuz ayında yaptığı görüşme ülke gündemine oturdu. Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, Trump'ın görevden azledilmesini gerektirecek durumun anlaşılması için resmi bir soruşturmanın başlatılacağını söyledi.

Demokratlar, Ukrayna lideri Zelenskiy ile 'Biden'ı görüşen' Trump için azledilme süreci başlattı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Temmuz ayında yaptığı görüşme ülke gündemine oturdu.


Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, Trump'ın görevden azledilmesini gerektirecek durumun anlaşılması için resmi bir soruşturmanın başlatılacağını söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump iddiaların merkezindeki Ukrayna görüşmesinin dökümünü yayımlatacak
ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi için ilk adım atıldı Prens Harry'nin eşi Meghan Markle cami ziyareti için başörtü taktı Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 01:22:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demokratlar, Ukrayna lideri Zelenskiy ile 'Biden'ı görüşen' Trump için azledilme süreci başlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]