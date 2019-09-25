Demokratlar, Ukrayna lideri Zelenskiy ile 'Biden'ı görüşen' Trump için azledilme süreci başlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Temmuz ayında yaptığı görüşme ülke gündemine oturdu. Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, Trump'ın görevden azledilmesini gerektirecek durumun anlaşılması için resmi bir soruşturmanın başlatılacağını söyledi.