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Demokratlardan azil soruşturmasında Trump'ı sıkıştıracak adım

35 dakika önce

ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Trump'a yönelik başlattıkları azil soruşturmasında, Ukrayna lideriyle yapılan görüşmenin kayıtlarının teslim edilmesi için Beyaz Saray'a resmi celp gönderdi.

Demokratlardan azil soruşturmasında Trump'ı sıkıştıracak adım, System.String[]

ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Trump'a yönelik başlattıkları azil soruşturmasında, Ukrayna lideriyle yapılan görüşmenin kayıtlarının teslim edilmesi için Beyaz Saray'a resmi celp gönderdi.ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasını yürüten Kongre'deki Demokratlar, Beyaz Saray'a Başkanın Ukrayna lideri Volodomir Selenski ile olan görüşmelerine ilişkin belgeleri teslim etmesi için mahkeme celbi gönderdi.


Temsilciler Meclisindeki Demokratların kontrolünde olan Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim komiteleri tarafından Beyaz Saray'a gönderilen mektupta, Trump yönetimine istenen belgeleri gönüllü olarak göndermesi için verilen sürenin dolduğu belirtildi. Beyaz Saray Özel Kalem Vekili Mick Mulvaney'e gönderilen mektupta, "Bir ay süren oyalama taktiklerinin ardından görünüşe göre Başkan gözdağı verme, engelleme ve örtbas etme yolunu seçiyor" denildi. Demokratların mektubunda, mahkeme celbi göndermekten son derece üzüntü duyulduğu ancak Başkan Trump'ın kendilerine başka seçenek bırakmadığı belirtildi.


Demokratlar Beyaz Saray'ın kendilerine herhangi bir yanıt vermemesinin "adaletin engelleme" suçu kapsamında başlı başına bir "azil sebebi" olabileceğini iddia ediyor.


Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada azil soruşturması kapsamında gelen taleplere yanıt vermeyi düşünmediğini belirtmişti.


Pompeo: Dışişleri Kongre'ye yanıt verdi


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise kendi bakanlığına gelen benzer talebe ilişkin Kongre'ye yanıt verildiğini söyledi. Pompeo, "Kanunun gerektirdiği şeyleri elbette yapacağız" diye konuştu.


Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ekibi ise bu tür talepleri ciddiye almadıklarını açıklamıştı.


Azil soruşturmasının nedeni


Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması başlatmasının nedenini, Başkan'ın 25 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, Demokrat rakibi Joe Biden'ın oğlunun bu ülkedeki iş bağlantılarının soruşturulmasını istediği iddiası oluşturuyor.


Demokratlar, Trump'ın Selenski'ye, "ancak Biden ailesinin soruşturulması durumunda ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı 400 milyon dolarlık yardımı serbest bırakacağını" söylediğini ve bunun Anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.


Demokratlara göre Trump, makamını kullanarak siyasi rakibine karşı koz elde etmek amacıyla yabancı bir devletten yardım talep ediyor ve bu durum Amerikan ulusal çıkarlarını tehlikeye atıyor. Bunun Anayasaya göre Trump'ın azledilmesi için yeterli bir sebep olduğu savunuluyor.


Trump ise Selenski ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu. Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını öne sürmüştü.


Reuters,dpa/GY,JD


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:53 
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