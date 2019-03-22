Son Dakika Haberleri: Demokratların Önde Gelen Başkanlık Adayları Aıpac Toplantısına Katılmayacak

Demokratların Önde Gelen Başkanlık Adayları Aıpac Toplantısına Katılmayacak

26 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı 2020 yılında yapılacak ABD Başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı olmak için yarışan önemli bazı adayların, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık toplantısına katılmayacağı açıklandı.

Demokratların Önde Gelen Başkanlık Adayları Aıpac Toplantısına Katılmayacak, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'a karşı 2020 yılında yapılacak ABD Başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı olmak için yarışan önemli bazı adayların, Amerikan- İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık toplantısına katılmayacağı açıklandı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, partinin güçlü isimleri ve Başkanlık aday adayları Senatör Elizabeth Warren, Senatör Kamala Harris, Senatör ve Beto O'Rourke, AIPAC toplantısına katılmayacak.

Senatör Sanders, Demokratların 2016 yılı Başkan adayı Hillary Clinton'a karşı yarışırken de AIPAC toplantısına katılmamıştı.

AIPAC'ın Washington üzerindeki etkisi son olarak ABD'nin ilk Müslüman başörtülü Kongre üyesi İlhan Omar'ın, AIPAC'in ekonomik yardımda bulunarak Kongre üyelerini satın aldığı yönündeki yorumları üzerine tekrar tartışmaya açılmıştı.

İlk kurulduğu 1950'lerde ABD'de sadece küçük bir lobi grubu olarak faaliyet gösteren AIPAC, bugün Kongreye her yıl milyonlarca dolar bağışta bulunuyor.

ABD'de yapılan siyasi bağışların takibini yapan "Open Secret" sitesinde yer alan bilgilere göre, AIPAC Cumhuriyetçilere oranla Demokratlara daha fazla bağış yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:18 Kaynak: AA

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